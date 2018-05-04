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Более 400 человек присоединились к занятиям в рамках проекта «Московское долголетие» в Войковском
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Более 400 человек присоединились к занятиям в рамках проекта «Московское долголетие» в Войковском 

Управа района Войковский 38 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В Войковском 478 жителей записаны на различные занятия в рамках проекта «Московское долголетие». Самыми популярными направлениями являются компьютерные курсы и английский язык, сообщили в администрации районного центра соцобслуживания.
— Осваивают азы компьютерной грамотности у нас сейчас 185 человек, а английский язык изучают 92 человека, — сообщила главный специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» Клавдия Приказчикова.
Проект «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, а также развиваться творчески. Все занятия — бесплатные.
В Войковском подать заявку на обучение жители пенсионного возраста могут в районном центре соцобслуживания по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 24А. Телефон: 8 (495) 601-46— 18. (жм)
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