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В РУДН состоялась студенческая конференция
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В РУДН состоялась студенческая конференция 

Обручевский меридиан 38 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Представители Геологоразведочного университета приняли активное участие в XVII Международной студенческой научно-практической конференции «Культура научного и профессионально-делового общения».
Конференция была посвящена 200-летию со дня рождения Тургенева. Ее целью стало расширение международного сотрудничества в области культурологии и культуроведения, диалог культур как основной проблемы третьего тысячелетия. В рамках конференции обсуждались научно-практические и методические вопросы: функционирование русского языка в интернете, массовая коммуникация в информационном медиапространстве, информационные технологии в изучении и преподавании русского языка, проблемы информационной и лингвистической безопасности, медиакультура и литература в информационном обществе, психологические аспекты взаимодействия личности и общества, проблемы изучения русского языка.
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