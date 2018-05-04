В РУДН состоялась студенческая конференция

Представители Геологоразведочного университета приняли активное участие в XVII Международной студенческой научно-практической конференции «Культура научного и профессионально-делового общения».

Конференция была посвящена 200-летию со дня рождения Тургенева. Ее целью стало расширение международного сотрудничества в области культурологии и культуроведения, диалог культур как основной проблемы третьего тысячелетия. В рамках конференции обсуждались научно-практические и методические вопросы: функционирование русского языка в интернете, массовая коммуникация в информационном медиапространстве, информационные технологии в изучении и преподавании русского языка, проблемы информационной и лингвистической безопасности, медиакультура и литература в информационном обществе, психологические аспекты взаимодействия личности и общества, проблемы изучения русского языка.