Ещё
Комитет ЖКХ определил причины невозможности проведения капремонта МКД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет ЖКХ определил причины невозможности проведения капремонта МКД 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Комитет ЖКХ Волгоградской области определил порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ по капремонту многоквартирных жилых домов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ, невозможность оказания услуг и (или) выполнение работ по капремонту определяется наличием фактов воспрепятствования проведению работ собственниками квартир и (или) управляющими компаниями, ТСЖ. Оно может выражаться и в недопуске подрядной организации в многоквартирный дом и (или) к строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию. При установлении такого факта может быть принято решение о невозможности проведения капремонта общедомового имущества и переноса его на более поздний период, либо о сокращении перечня работ.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде 3 мая перекроют дороги из-за репетиции Парада Победы Последний бой ветерана. Участник штурма Берлина не может добиться квартиры Жилье, зарплаты, экология. Как прокуратура решает наболевшие проблемы?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море246
Россия отказалась от союзов с Китаем74
«За что они боролись, на то и напоролись»63
Москвич посадил во дворе розы и пожалел191
Москву ждет «второе пришествие»33
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение