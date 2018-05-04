Комитет ЖКХ определил причины невозможности проведения капремонта МКД

Комитет ЖКХ Волгоградской области определил порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ по капремонту многоквартирных жилых домов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ, невозможность оказания услуг и (или) выполнение работ по капремонту определяется наличием фактов воспрепятствования проведению работ собственниками квартир и (или) управляющими компаниями, ТСЖ. Оно может выражаться и в недопуске подрядной организации в многоквартирный дом и (или) к строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию. При установлении такого факта может быть принято решение о невозможности проведения капремонта общедомового имущества и переноса его на более поздний период, либо о сокращении перечня работ.