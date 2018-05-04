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Удар тока убил девочку в Краснодарском крае
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Удар тока убил девочку в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Девочка из села Солохаул недалеко от Сочи погибла во время игры в местном Доме культуры. Она забралась под пол и получила сильный удар током, сообщил «Макс Портал» со ссылкой на пресс-службу СК.
Трагедия произошла 2 мая. По данным следствия, в этот день ребенок забрался в пространство между полом сельского Дома культуры и землей. Когда девочка попыталась перелезть через проходившую там трубу отопления, ее ударило током.
Оказалось, что на выходе горячей воды в систему отопления встроен электрический циркуляционный насос. Сейчас его изучают специалисты. Следователи намерены дать юридическую оценку действий ответственных за эксплуатацию насоса.
Похожее ЧП случилось и в подмосковной Электростали. Супруги погибли после того, как попытались откачать воду из кессонного погреба электрическим насосом. Предположительно, их убил удар тока.
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