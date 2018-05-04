Удар тока убил девочку в Краснодарском крае

Девочка из села Солохаул недалеко от Сочи погибла во время игры в местном Доме культуры. Она забралась под пол и получила сильный удар током, сообщил «Макс Портал» со ссылкой на пресс-службу СК

Трагедия произошла 2 мая. По данным следствия, в этот день ребенок забрался в пространство между полом сельского Дома культуры и землей. Когда девочка попыталась перелезть через проходившую там трубу отопления, ее ударило током.

Оказалось, что на выходе горячей воды в систему отопления встроен электрический циркуляционный насос. Сейчас его изучают специалисты. Следователи намерены дать юридическую оценку действий ответственных за эксплуатацию насоса.

Похожее ЧП случилось и в подмосковной Электростали. Супруги погибли после того, как попытались откачать воду из кессонного погреба электрическим насосом. Предположительно, их убил удар тока.