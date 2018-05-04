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Гостинцы из-за рубежа не попадут под новый штраф за оборот санкционки
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Гостинцы из-за рубежа не попадут под новый штраф за оборот санкционки 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Правительство РФ внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, предлагающий штрафовать за оборот санкционных товаров. Под оборотом авторы инициативы подразумевают транспортировку на территории России, хранение, использование санкционки для производственных нужд и совершение любых сделок с ними.
Отмечается, что новый законопроект не будет действовать для россиян, приобретающих санкционные товары для личных нужд. В эфире НСН экс-замначальника главного управления по борьбе с контрабандой ФТС, адвокат Марат Файзулин рассказал, чем потребление для личных нужд отличается от коммерческого оборота.
«То, что я как физическое лицо везу килограмм санкционного сыра, например, для собственных нужд, не будет попадать под ответственность. Главный признак коммерческой деятельности: не сами потребляете, а предлагаете покупателю за деньги. Если вы угощаете соседей или родственников, это не значит, что вы сами не потребляете, а осуществляете коммерческую деятельность. Не считается коммерческой деятельностью, когда продукт не обладает признаками товара. Товар — это то, что предлагается к реализации, когда есть спрос, предложение, экономические категории. Когда я везу сыр для себя, это уже не товар, это просто продукт для потребления», — разъяснил Файзулин.
Экс-борец с контрабандой отметил, что введение штрафов на коммерческий оборот санкционных товаров может привести к росту контрабанды.
Контрсанкции. Россия запускает бумеранг «Контрабанда будет всегда, пока существуют экономические барьеры, запреты, либо налоги. Вопрос лишь в одном, в каком объеме, какой предел контрабандных товаров будет составлять по отношению к товарам, которые ввезены законным способом на рынки Российской Федерации. Пока деятельность приносит прибыль, даже незаконную, она будет осуществляться», — заключил эксперт. Как отмечает ura.ru, согласно новому законопроекту, административная ответственность за несоблюдение запрета на реализацию санкционки для физических лиц выразиться в штрафе от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Юридические лица, за оборот запрещенных на территории РФ товаров могут быть вынуждены заплатить штраф от 70 до 100 тысяч рублей. Напомним, с 2014 года в России действует эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы.
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