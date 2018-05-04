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Эксперт: россиян не будут штрафовать за санкционный сыр
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Эксперт: россиян не будут штрафовать за санкционный сыр 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с контрабандой ФТС Марат Файзулин рассказал, чем продажа санкционнных сыров отличается от собственного потребления. По его словам тех, кто приобретает такой вид товаров для себя, штрафовать не будут, сообщило ИА НСН.
Специалист подчеркнул, что внесенный в Госдуму законопроект, не затронет россиян, покупающих санкционные продукты для личных нужд.
Главный признак коммерческой деятельности: не сами потребляете, а предлагаете покупателю за деньги. Если вы угощаете соседей или родственников, это не значит, что вы сами не потребляете, а осуществляете коммерческую деятельность
— Марат Файзулин.
При этом экс-борец с контрабандой уверен, что введение штрафов не заставит некоторых продавцов отказаться от торговли санкционными товарами.
Контрабанда будет всегда, пока существуют экономические барьеры, запреты, либо налоги. Вопрос лишь в одном, в каком объеме, какой предел контрабандных товаров будет составлять по отношению к товарам, которые ввезены законным способом на рынки РФ.
— эксперт.
Подготовленный российским правительством законопроект предусматривает изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Если новые нормы вступят в силу, то в РФ появится административная ответственность за нарушение запрета на оборот отдельных категорий товаров.
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