Владимир Путин накануне подписал указ о назначении на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ростовской области полковника Александра Сокрутенко. До этого Сокрутенко работал в станице Кущевской Краснодарского края, а с 2015 года занимал должность заместителя начальника УТ МВД по СКФО.
Сокрутенко родился в станице Атаманской на Кубани. Несколько лет служил в пограничных войсках. Свой путь в органах внутренних дел начинал с должности оперуполномоченного в уголовном розыске.
— После трагедии в станице Кущёвской в 2010 году полковник милиции Александр Сокрутенко был назначен на должность начальника отдела МВД России по Кущевскому району, где активно включился в процесс борьбы с преступностью и укрепления правопорядка. За добросовестное отношение к служебным обязанностям, вклад в борьбу с преступностью в указом президента награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», — сообщили в УТ МВД по СКФО.