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Комитет Думы отметил возможные риски для РФ на рынке атомной энергетики из-за контрсанкций
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Комитет Думы отметил возможные риски для РФ на рынке атомной энергетики из-за контрсанкций 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Возможное прекращение сотрудничества РФ с компаниями под юрисдикцией США и других стран, поддерживающих политику Вашингтона, в рамках контрсанкций может создать риски для позиций России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по энергетике на резонансный законопроект об ответных мерах на санкции США.
Концепция проекта поддерживается, следует из заключения, размещенного в пятницу в думской электронной базе данных. При этом в нем содержится замечание по поводу пункта о возможности «прекращения или приостановления международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и (или) иными иностранными государствами, а также организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, в атомной отрасли. „В случае реализации указанного положения существует риск утраты лидирующей позиции РФ на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах“, — предупреждают депутаты.
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