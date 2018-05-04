В Курской области приставы арестовали имущество должников за отопление

На 1 мая этого года задолженность потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения составляла 934 млн рублей, из которых свыше 733 млн рублей — долг населения

Сотрудники энергокомпании вместе с судебными приставами провели рейд в Северо-Западном районе города. Правоохранители наложили арест на бытовую технику в пяти случаях.

Александр Воронин. — Недобросовестным потребителям необходимо в самое ближайшее время оплатить счета. В противном случае их имущество в установленном законом порядке будет реализовано приставами в счёт погашения задолженности, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра»

В целом в ходе рейда теплоэнергетики и сотрудники ФССП совершили обход 59 потребителей, котрые в общей сложности задолжали 4,2 млн рублей, отметили в пресс-службе компании.