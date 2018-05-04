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В Курской области приставы арестовали имущество должников за отопление
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В Курской области приставы арестовали имущество должников за отопление 

Курские известия 41 минуту назад
Фото: Курские известия
На 1 мая этого года задолженность потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения составляла 934 млн рублей, из которых свыше 733 млн рублей — долг населения
Сотрудники энергокомпании вместе с судебными приставами провели рейд в Северо-Западном районе города. Правоохранители наложили арест на бытовую технику в пяти случаях.
— Недобросовестным потребителям необходимо в самое ближайшее время оплатить счета. В противном случае их имущество в установленном законом порядке будет реализовано приставами в счёт погашения задолженности, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.
В целом в ходе рейда теплоэнергетики и сотрудники ФССП совершили обход 59 потребителей, котрые в общей сложности задолжали 4,2 млн рублей, отметили в пресс-службе компании.
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