Приставы арестовали имущество курян, задолжавших за отопление и воду 

Курские приставы арестовали имущество должников, задолжавших за отопление и горячую воду, сообщила пресс-служба Курского филиала «Квадры».
Судебные приставы наложили арест на бытовую технику должников Курского филиала ПАО «Квадра» по итогам совместного рейда энергокомпании и регионального Управления ФССП России в Северо-Западном районе города. Всего судебные приставы обошли 59 потребителей с общим долгом в 4,2 млн рублей. В пяти случаях приставы наложили арест на бытовую технику должников.
«Недобросовестным потребителям необходимо в самое ближайшее время оплатить счета. В противном случае их имущество в установленном законом порядке будет реализовано приставами в счет погашения задолженности», — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин. На 1 мая этого года население задолжало «Квадре» за отопление и горячую воду более 733 млн рублей.