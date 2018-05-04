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Приставы арестовали имущество курян, задолжавших за отопление и воду
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Приставы арестовали имущество курян, задолжавших за отопление и воду 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Курские приставы арестовали имущество должников, задолжавших за отопление и горячую воду, сообщила пресс-служба Курского филиала «Квадры».
Судебные приставы наложили арест на бытовую технику должников Курского филиала ПАО «Квадра» по итогам совместного рейда энергокомпании и регионального Управления ФССП России в Северо-Западном районе города. Всего судебные приставы обошли 59 потребителей с общим долгом в 4,2 млн рублей. В пяти случаях приставы наложили арест на бытовую технику должников.
«Недобросовестным потребителям необходимо в самое ближайшее время оплатить счета. В противном случае их имущество в установленном законом порядке будет реализовано приставами в счет погашения задолженности», — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин. На 1 мая этого года население задолжало «Квадре» за отопление и горячую воду более 733 млн рублей.
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