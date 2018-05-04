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План культурно-массовых мероприятий в период 01.05-13.05.2018 г. на территории Гагаринского района
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План культурно-массовых мероприятий в период 01.05-13.05.2018 г. на территории Гагаринского района 

Управа района Гагаринский 41 минуту назад
План культурно-массовых мероприятий в период 01-13.05.2018 г.
на территории Гагаринского района
№ п/п  Наименование мероприятия
Дата, время проведения
Место проведения,
адрес
Количество участников
(чел.)
Ответственные
(Ф. И. О., должность, телефон)
1.
Патефонный танцевальный вечер ко Дню Победы
04.05.2018
19.00  Ленинский проспект, д.62  (во дворе)
50  И.о. главы администрации МО Гагаринский
Фролова О. В.
8-495-651-27-43  2.
Клуб авторской песни «У камина».
Театр бард-оперы «Антиптица».
Бард-опера «Бессмертный полк».
Автор-исполнитель Геннадий Трубников
05.05.2018
16.00  Библиотека №183 им. Данте Алигьери
ул. Строителей, д.8, корп.2  35  Заведующий библиотекой № 183  Батракова Е. С.
8 (495) 930-98-27  3.
Праздничное шествие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, по Ленинскому проспекту с участием ветеранов, школьников, представителей общественных организаций.
Возложение цветов к памятнику губкинцам,
концерт в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
07.05.2018 13.00  Шествие по Ленинскому проспекту от ГБОУ СОШ № 2086 (Ломоносовский просп., д.12) до РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (Ленинский просп., д.65)
300  Первый заместитель главы управы
Кулик М. Г.
8-495-930-97-94  И.о. главы администрации МО Гагаринский
Фролова О. В.
8-495-651-27-43  4.
Киноклуб «Иллюзион». Дню Победы посвящается. Программа «Поколение победителей». Просмотр и обсуждение х/ф «Александр Маленький» (1981, СССР, ГДР; реж. В. Фокин; в главных ролях: Б. Токарев, Ю. Назаров; 1 ч. 34 мин.)
08.05.2018
16.00  Библиотека №183 им. Данте Алигьери
ул. Строителей, д.8, корп.2  15  Заведующий библиотекой № 183  Батракова Е. С.
8 (495) 930-98-27  5.
Дворовый праздник МБУ ДЦ «Гагаринец»,
посвященный Дню Победы.
09.05.2018
12.00  ул. Строителей, д.4  (у фонтана)
40  И.о. главы администрации МО Гагаринский
Фролова О. В.
8-495-651-27-43  6.
«Вспомним ту далекую весну». Концерт инструментальной музыки в исполнении студентов музыкального факультета МГИК, класс Мещеряковой Л. В. (фортепиано); студентов АМУ им. Гнесиных, класс Мещерякова С. Ф. (народные инструменты)
11.05.2018
19.00  Библиотека №183 им. Данте Алигьери
ул. Строителей, д.8, корп.2  45  Заведующий библиотекой № 183  Батракова Е. С.
8 (495) 930-98-27  7.
Соревнования по городошному спорту, посвященные
Дню ПОБЕДЫ,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
12.05.2018
12.00  ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д.17  (городошная площадка)
30  И.о. главы администрации МО Гагаринский
Фролова О. В.
8-495-651-27-43
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