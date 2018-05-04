Питаемся от корней. Лесовод — о пользе трав и мудрости предков

Игорь Бахаровский — лесовод по образованию и владелец растениеводческого питомника в Калининградской области . Журналист «АиФ-Калининград» побеседовал с ним об экологии и о том, как меняет человека жизнь в гармонии с природой.

Ближе к природе

Евгения Бондаренко, KLG.AIF.RU: — Слышала много интересного о вашем образе жизни: ходите в льняных рубашках, собираете травы и коренья…

Игорь Бохаровский: — Да, мы с женой делаем наш русский традиционный Иван-чай, чаи из листьев клёна, груши, вишни и других растений. Они очень вкусные и полезные. Пьём берёзовый и кленовый сок, делаем салаты из дикорастущих растений. Сейчас появилась полезная трава: сныть, лопух, одуванчик, мокрица, молодая крапива. Всё — в салат. Дикорастущие для организма, на мой взгляд, полезней, чем окультуренные растения.

И не нужно горстями глотать искусственные, трудноусвояемые витамины. Например три корня: одуванчика, пырея и лопуха — универсальное средство для поддержания здоровья в течение всего года. А натуральная одежда — это очень удобно, уютно и тоже помогает здоровью.

Древними славянскими корнями мы с женой увлеклись благодаря ушедшему недавно сатирику Михаилу Задорнову . Он поднимал эту тему достаточно своеобразно, но тонко и грамотно. Почему нам в школе рассказывают о греческих, римских, египетских богах, а о славянских — ничего? История Руси-России искажена. Наши язык и культура утрачены, причём, похоже, намеренно. Мы сейчас периодически ездим на открытые уроки Русской школы русского языка. Их проводит известный путешественник, член Русского географического общества Виталий Сундаков , имеющий в том числе и два филологических образования, со своей командой. И наш язык открывается новыми, очень необычными и интересными гранями. Наши предки были очень мудрыми, жили в согласии с природой. Дерево корнями питается, как и человек. А мы знаем, в лучшем случае, про прабабушку и прадедушку, и то не все.

Всё — в салат!

— В советское время вы работали в лаборатории, изучавшей немецкий опыт высадки интродуцентов в лесах. Пытались создать питомник декоративных растений. В 90— всё развалилось. Но может хоть что-то осталось?

— Немцы более ста лет назад стали заниматься интродуцентами (растения — «иностранцы»), устойчивыми к нашим вредителям и болезням, потому что в начале 20 века столкнулись с эпидемиями и вспышками насекомых, лес погибал гектарами. От немецких опытов области остались многочисленные «следы». Например, несколько десятков деревьев североамериканской гигантской туи в начале Куршской косы и недалеко от аэропорта. Они вырастают высотой более пятидесяти метров. Стволы — огромные. Есть здесь дугласова пихта, дуб красный, дуб северный, пихта белая, сосны веймутова, чёрная, жёлтая, банкса и другие деревья с разных районов мира. Мы находили эти растения, описывали, собирали семена, разрабатывали технологию размножения. Хотели выращивать и для города интересные деревья, кустарники. В 90-е финансирование лесной науки прекратилось и всё развалилось. Но остался опыт.

— Кажется, что деревья в городе сажали, как бог на душу положит: ни системы, ни композиции…

— С этим у нас действительно нет никакого порядка. Недавно, например, квадратно-гнездовым способом посадили деревья при съезде на Московский пр-кт с новой эстакады на участке под наклоном. Они там не будут смотреться! Вспомните вантовый Свентокрыжский мост в Варшаве . Там тоже склоны. Но на них высадили большими группами по 50-100 штук, стелющиеся, красиво цветущие и декоративнолиственные кустарники, например форзицию. Когда она цветёт, издалека видно огромное жёлтое пятно. Вот это грамотно. У нас, например, удачным решением явилась посадка на Московском проспекте под новой эстакадой больших квадратов из жёлтой спиреи и красного барбариса. Тому, кто это проектировал — моё почтение..

Большие вопросы к компенсационным посадкам. Один из примеров: среди красивого грабового парка возле стадиона «Пионер» недавно, извините, воткнули на свободное место липы. Зачем? В облцентре нет системы и долгосрочного плана озеленения. Проблема была, кстати, и в советское время. Саженцы деревьев, до высадки на постоянное место надо выращивать 5-10 лет. В питомнике, закладывая черенки или семена, желательно знать, что будет востребовано в городе через несколько лет.

Диверсия против жителей

— Вы состоите в группе «Аллеи Калининградской области». Какие видите самые главные ошибки в городском озеленении?

— Первое — «остолбовка» деревьев. Это просто диверсия против жителей, и даже против престижа страны, в свете предстоящего ЧМ. Во всех учебниках написано, что омолаживающую обрезку нужно делать поэтапно в течение двух— трёх лет. В первый год срезается 30% веток, во второй и третий — по столько же. Убирают только 2/3 ветки. И далеко не все породы могут пережить обрезку. Каштан, например, очень плохо её переносит. У нас же всё до «карандашей» обрезали. Это жёсткое нарушение, за которое надо серьёзно наказывать исполнителей и принимающих работы. Если городской чиновник подписывает акты выполненных работ, значит, согласен с этим способом обрезки! Если б не подписал, не заплатил, всё прекратилось бы. Мы составили свои предложения по регламентам, отдали чиновникам. Они нам через две недели показывают то же самое, что у них было. Похоже, даже не читали. Получается разговор слепого с глухим. Ну, ничего, капля камень точит…

Город необоснованно большие средства тратит на цветочное оформление. При нашем-то дефиците бюджета! Посадка квадратного метра однолетников с учётом их стоимости и кустарников стоит одинаково. Но цветы сажаем каждый год, а кустарник посадим раз и навсегда. Однолетники требуют большого ухода, частного полива, прополки. Сейчас большое разнообразие низкорослых кустарников с оригинальной расцветкой листьев и интересными цветами. Исключать цветы совсем не надо. Но уменьшить их количество можно.

— Недавно компания, собиравшаяся добывать соли в Нивенском в 7 км от Калининграда , поменяла планы: для рудника выберут другое место. Вы — один из активистов группы жителей, борющихся против ГОКа.

— С этим проектом всё очень непонятно. В Нивенском — одно из самых бедных, глубоких и сложных месторождений в мире. И, конечно, проблема отходов. Есть Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 году», где сказано, что «… реализация проекта может встретить противодействие из-за того, что отходы калийно-магниевого производства могут нанеcти урон окружающей среде не только Калининградской области, но и соседней Польше ».

На всех калийных рудниках в мире одна и та же проблема: куда девать отходы обогащения солей. Германия , родоначальник этого производства, технологически высокоразвитая страна, несмотря на требования экологических стандартов ЕС , никак не может её решить. Там продолжают расти гигантские белые терриконы и озёра вокруг рудников. Немцы до сих пор сбрасывают в реки соляные растворы. Они закачивали их в подземные поглощающие горизонты, но закачали столько, что жидкие отходы стали просачиваться обратно. Недавно запустили новую дорогущую установку, которая позволит уменьшить сбросы на четверть. Но 100%-ного решения нет, что подтвердили немецкие учёные и практики на профессиональном симпозиуме в Эрфурте в июле 2017 года: «несмотря на новые направления в исследованиях, безотходное производство калийных удобрений невозможно в принципе». А наши инвесторы говорят, что выход есть: жидкие и твёрдые отходы будут перемешиваться и закладываться обратно в отработанные пространства шахты. Вот так просто, взяли и утёрли нос Мюллеру. Мы просим конкретные расчёты, проектные решения, экспертизы, — не дают, говорят, что ещё в процессе.

Спасибо Роспротребнадзору. Он занял жёсткую позицию: согласно СанПиН, единая санитарно-защитная зона ГОКа должна быть в 1 км. Мы не одну сотню писем в различные инстанции написали, раз восемь только в приёмной Путина были. Поэтому президент во время своего визита в Калининград в августе прошлого года, передавая зелёную папку губернатору, озвучил эту проблему.

Инвестор вынужден был изменить место планируемого ГОКа, уйдя в «чисто поле» на положенное растояние от жилья и, соответственно начать делать новый проект предприятия, который обещает предьявить во второй половине 2019 года.