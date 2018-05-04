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В Архангельске районный суд обязал чиновников администрации города выделить навальнистам место под акцию
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В Архангельске районный суд обязал чиновников администрации города выделить навальнистам место под акцию 

29.ru 47 минут назад
Фото: 29.ru
Чиновники городской администрации и архангельская оппозиция схлестнулись в суде. Октябрьский районный суд обязал горадмин предоставить штабу Навального место для проведения акции 5 мая, «митинга за право быть гражданином России».
Такое решение было принято в ответ на административный иск координатора областного штаба Александра Пескова по поводу нарушений, допущенных мэрией при согласовании акции.
— Чиновники не ответили нам в течение трёх дней, как того требует закон, и не предложили альтернативную площадку. Сейчас мы ждём решения от администрации, так что место проведения акции может измениться, — пояснили в региональном штабе.
Навальнисты хотели провести мероприятие на площади Ленина, но там были запланированы работы по благоустройству территорий с привлечением спецтехники.
— Обязанность городской власти — обеспечить безопасность граждан, поэтому организаторам митинга было предложено выбрать иное место проведения публичного мероприятия. При этом администрация города не ограничивала данный выбор конкретным предложением. Ранее такая практика признавалась судами законной: в течение последнего года неоднократно суд выносил решения по аналогичным искам в пользу городской власти. Поэтому в настоящее время мы готовим документы для обжалования решения Октябрьского районного суда в Архангельский областной суд, — пояснила заместитель директора муниципально-правового департамента Елена Фролова.
Сегодня организатору публичного мероприятия будут направлены варианты для проведения акции.
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