В Калининграде отремонтируют 16 дворов

16 Калининградских дворов отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды». Всего на работы по благоустройству дворов в этом году потратят 131 миллион рублей. Проекты по реконструкции составлены с учётом пожелания жителей.

Работы вот-вот начнутся, и мэр Алексей Силанов будет лично контролировать, насколько точно и в срок будут выполнены пожелания жителей города. Подробности первого выезда главы города на будущие строительные площадки смотрите в нашем следующем сюжете.

По программе формирования современной городской среды в Калининграде отремонтируют 16 дворов, где проживают более 6 000 человек. Глава города ежемесячно будет выезжать на строительные площадки и лично контролировать ход работ.

Это федеральная программа с бюджетом в 185 миллионов рублей. 70% средств уйдёт на благоустройство именно дворов, а оставшиеся деньги потратят на приведение в порядок Нижнего пруда и Летнего озера в Московском районе.

Алексей Силанов, глава Калининграда:

— Работы много, и всё это нужно успеть сделать. И сделать качественно так, чтобы люди, которые проживают в этих 33 многоквартирных домах, где будет проходить ремонт территорий, были довольны тем, как это сделано.

Строительные фирмы, которые будут выполнять работы, выбраны. На ул. Зарайской ремонт уже идет, по остальным дворам — завершается подготовка проектов, которые составляются с учетом пожеланий жильцов.

Валентина Горкина, жительница Калининграда:

— Мнение всего дома, чтоб у нас двор был хороший, подъезд был нормальный. И вокруг дома территория. Надеемся, что с новым руководством у нас сделается всё.

Пожелания разные где-то парковка или детская площадка, новые тротуары и лавочки. И не везде получиться сохранить растущие во дворах деревья. Глава города поставил задачу: за каждое вырубленное — высаживать новое.

Артур Крупин , заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства:

— Сейчас составляется программа на 2019 год, самое важное условие — это инициатива жителей, все проекты и элементы благоустройства, которые будут расположены на дворовых территориях, должны быть согласованны с жителями.

Приводить выбранные по программе дворы в порядок закончат в октябре, по словам мэра, проведение игр чемпионата мира по футболу на сроках не скажется.