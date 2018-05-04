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Жителей Крутых Ключей 9 мая накормят солдатской кашей
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Жителей Крутых Ключей 9 мая накормят солдатской кашей 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 9 мая, в самарском микрорайоне Крутые Ключи пройдет праздничная программа, посвященная Дню Победы. Здесь торжественно откроют мемориальную доску в честь Героя Советского союза маршала Дмитрия Устинова на одноименной улице. Об этом сообщили в официальной группе микрорайона.
— Мероприятие начнется с возложения цветов возле монумента Т-34 и продолжится концертом. Он будет идти с 11:30 до 14:00, — рассказал представитель микрорайона.
Во время праздника также будет работать настоящая полевая кухня.
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