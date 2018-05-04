Жителей Крутых Ключей 9 мая накормят солдатской кашей

В среду, 9 мая, в самарском микрорайоне Крутые Ключи пройдет праздничная программа, посвященная Дню Победы. Здесь торжественно откроют мемориальную доску в честь Героя Советского союза маршала Дмитрия Устинова на одноименной улице. Об этом сообщили в официальной группе микрорайона.

— Мероприятие начнется с возложения цветов возле монумента Т-34 и продолжится концертом. Он будет идти с 11:30 до 14:00, — рассказал представитель микрорайона.

Во время праздника также будет работать настоящая полевая кухня.