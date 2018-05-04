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Английский язык пользуется популярностью у участников проекта «Московское долголетие» в Коптеве
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Английский язык пользуется популярностью у участников проекта «Московское долголетие» в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Самыми популярными направлениями проекта «Московское долголетие» в Коптеве являются информационные технологии и английский язык. Подробности сообщили в администрации филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский».
— В районе уже 551 человек приступил к занятиям в рамках проекта, — уточнили в центре. — А всего заявок на участие к настоящему моменту поступило 730.
Присоединиться к занятиям могут горожане пенсионного возраста, у которых есть постоянная регистрация в Москве. Для этого необходимо оставить заявку в территориальном центре социального обслуживания (при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича). Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83— 92. Все занятия являются бесплатными. (жм)
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