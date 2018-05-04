Английский язык пользуется популярностью у участников проекта «Московское долголетие» в Коптеве

Самыми популярными направлениями проекта «Московское долголетие» в Коптеве являются информационные технологии и английский язык. Подробности сообщили в администрации филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский».

— В районе уже 551 человек приступил к занятиям в рамках проекта, — уточнили в центре. — А всего заявок на участие к настоящему моменту поступило 730.