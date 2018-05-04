На Учалинский ГОК поступила новая погрузочно-доставочная машина 

ТАСС, 4 мая. На Учалинский подземный рудник Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) прибыл новый погрузчик Sandvik LH514. Он стал третьим по счету, поступившим на Учалинский подземный рудник по плану модернизации оборудования за последние три года. Стоимость машины превышает 40 млн рублей, сообщают в пресс-службе УГМК.
"Машина с дизельным двигателем мощностью 348 л.с. и грузоподъемностью 14 тонн предназначена для работы в подземных условиях, а именно для выемки руды и породы и их погрузки в автосамосвал. В целях безопасности погрузчик оборудован системой дистанционного управления: при проведении сложных погрузочных работ в очистном пространстве машинист управляет машиной при помощи пульта дистанционного управления, находясь на безопасном расстоянии", — сказано в сообщении.
"Особенность нового погрузчика — это наличие системы аварийного растормаживания. В случае поломки машины в очистном пространстве, можно произвести ее «расторможку», не входя в кабину: на специальный крюк накидывается трос, тормоз автоматически снимается с блокировки, затем погрузчик можно отбуксировать в зону техобслуживания", — говорит замначальника участка Учалинского подземного рудника Марсель Амиров.
Максимальная скорость движения погрузчика — 32 км/ч, но в подземных выработках она не превышает 10 км/ч. Для удобства маневрирования в шахте машина имеет автоматический и механический режимы управления, 4 передачи переднего и заднего хода. Машинисты также отмечают комфортные условия работы: герметичную кабину с системой кондиционирования, салонные фильтры очистки воздуха, хорошую шумоизоляцию.
О предприятии
Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции — в основном предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Святогор», ОАО «Электроцинк» и ОАО «Челябинский цинковый завод», изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО «Учалинский ГОК» осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет более 5 тыс. человек.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.