На Учалинский ГОК поступила новая погрузочно-доставочная машина

ТАСС , 4 мая. На Учалинский подземный рудник Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании ) прибыл новый погрузчик Sandvik LH514. Он стал третьим по счету, поступившим на Учалинский подземный рудник по плану модернизации оборудования за последние три года. Стоимость машины превышает 40 млн рублей, сообщают в пресс-службе УГМК.

"Машина с дизельным двигателем мощностью 348 л.с. и грузоподъемностью 14 тонн предназначена для работы в подземных условиях, а именно для выемки руды и породы и их погрузки в автосамосвал. В целях безопасности погрузчик оборудован системой дистанционного управления: при проведении сложных погрузочных работ в очистном пространстве машинист управляет машиной при помощи пульта дистанционного управления, находясь на безопасном расстоянии", — сказано в сообщении.

"Особенность нового погрузчика — это наличие системы аварийного растормаживания. В случае поломки машины в очистном пространстве, можно произвести ее «расторможку», не входя в кабину: на специальный крюк накидывается трос, тормоз автоматически снимается с блокировки, затем погрузчик можно отбуксировать в зону техобслуживания", — говорит замначальника участка Учалинского подземного рудника Марсель Амиров.

Максимальная скорость движения погрузчика — 32 км/ч, но в подземных выработках она не превышает 10 км/ч. Для удобства маневрирования в шахте машина имеет автоматический и механический режимы управления, 4 передачи переднего и заднего хода. Машинисты также отмечают комфортные условия работы: герметичную кабину с системой кондиционирования, салонные фильтры очистки воздуха, хорошую шумоизоляцию.

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