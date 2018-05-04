Воронежцев предупредили о массовом отключении воды 

Решение принято срочно из-за аварийной ситуации. Жители части Советского района останутся без воды на двое суток — с 22:00 пятницы, 4 мая, до 10:00 воскресенья, 6 мая. Такое срочное решение было принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям из-за аварийного состояния крупного магистрального водовода, сообщила пресс-служба мэрии. Без воды останутся жители микрорайона Придонской, отключение произойдёт в многоэтажках по адресам: улица Силикатная 10, 12, 16, 18, 20, 15, 17, 19, 21, 23, 25; улица Защитников Родины 1а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; улица Мосина 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11; улица Заполярная 1а, 7, 9; улица Папова 10; улица Киселева 1, 5, 17, 21; улица. 232 Стрелковой Дивизии 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51; улица 9 Января 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 214/ 14, 241/15. В частном сектор воду отключат на улицах: Крейзера, Мазлумова, Романтиков, Евдокима Огнева, Афанасьева, Геофизическая, Северцова в переулке Заполярном В микрорайоне Подклетное без воды останутся жители частного сектора на улицах: Арбатская, Весны, переулок Луговой, Октября, Надежная, Большая, Петра Праслова, Дачная, Германа Титова, Светлая, Новосёлов, Пригородная, Богатая, Красочная, переулок Коновкина, Приозёрная, переулок 9 Января, улица Черемушки, Счастливая, переулок Берёзки, переулок Верный, Песочная, Мусихина, переулок Радужный. На время аварийных работ будет организован подвоз технической воды — в Подклетном на улицу Арбатскую к домам №61 и 66, в Придонском — на улицу 232 Стрелковой дивизии к домам № 2-4, 11-13, 43-45, улицу Селикатную — №25, в микрорайоне Новый — на улицу 9 Января, № 241/1. Горожанам рекомендуется создать необходимый запас питьевой водой. Екатерина Трещикова