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Дачникам в поселке Прибрежный предстоит решить вопрос оформления участков
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Дачникам в поселке Прибрежный предстоит решить вопрос оформления участков 

ТРК Губерния 50 минут назад
Границы шести садовых товариществ поселка Прибрежный проходят по территории лесного фонда. Действующее законодательство огородничество на таких территориях запрещает. Выход из ситуации — изменение категорий земель. В этом случае садоводы, благодаря закону о дачной амнистии, смогут подать заявление в уполномоченный орган и получить постановление на оформление участков. Всего дачники в Прибрежном занимают более 260 гектаров. Из них почти 70 находятся в границах лесного фонда. Урегулировать вопрос с землей предстоит почти 1000 садоводов.
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