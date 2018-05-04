Дачникам в поселке Прибрежный предстоит решить вопрос оформления участков

Границы шести садовых товариществ поселка Прибрежный проходят по территории лесного фонда. Действующее законодательство огородничество на таких территориях запрещает. Выход из ситуации — изменение категорий земель. В этом случае садоводы, благодаря закону о дачной амнистии, смогут подать заявление в уполномоченный орган и получить постановление на оформление участков. Всего дачники в Прибрежном занимают более 260 гектаров. Из них почти 70 находятся в границах лесного фонда. Урегулировать вопрос с землей предстоит почти 1000 садоводов.