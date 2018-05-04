К празднику Великой Победы в Адыгее приведут в порядок памятники

Всего в республике 175 таких объектов, 65 из них являются братскими могилами, 94 — это памятники-символы. На 37 мемориальных комплексах функционирует вечный огонь.

«Все памятники находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, фактов вандализма и угроз уничтожения объектов не зафиксировано. Муниципалитеты уже провели уборку территорий и косметический ремонт объектов культурного наследия, посвящённых Великой Отечественной войне, — рассказал начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия РА Рустем Ципинов.