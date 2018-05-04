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К празднику Великой Победы в Адыгее приведут в порядок памятники
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К празднику Великой Победы в Адыгее приведут в порядок памятники 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Всего в республике 175 таких объектов, 65 из них являются братскими могилами, 94 — это памятники-символы. На 37 мемориальных комплексах функционирует вечный огонь.
«Все памятники находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, фактов вандализма и угроз уничтожения объектов не зафиксировано. Муниципалитеты уже провели уборку территорий и косметический ремонт объектов культурного наследия, посвящённых Великой Отечественной войне, — рассказал начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия РА Рустем Ципинов.
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