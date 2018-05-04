В Калуге заработал штаб волонтерства 

3 мая спикер областного парламента Виктор Бабурин провел в Калуге первое заседание координационного штаба по взаимодействию Законодательного собрания с волонтерами, участниками которого стали руководители нескольких общественных организаций, депутаты и представители муниципалитетов. Напомним, создать такой штаб, который будет заниматься юридической помощью волонтерским организациям и координировать их деятельность, спикер областного парламента и предложил. Открывая заседание, Виктор Бабурин заявленное на январской встрече намерение помогать волонтерским организациям подтвердил. «Когда люди добровольно проявляют такую активность в самых разных сферах и, самое главное, делают это по зову души, это самое ценное в волонтерстве», — сказал он. Представители общественных организаций, в свою очередь, подтвердили, что они действительно нуждаются в помощи. «На протяжении полутора лет на самом высоком уровне говорят о том, что НКО имеют полное право поучить статус исполнителя полезных услуг. Мы единственная организация, которая вышла на Минюст и получила такой статус. К сожалению, преференции, которые предоставляются таким организациям, они не соблюдаются. И не только в нашем регионе. Можно ли вообще каким-то образом получить эти субсидии? Всегда работать только добровольно и только на волонтерских началах — это не есть, наверное, хорошо», — поинтересовалась руководитель Центра социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Татьяна Ивкина. Виктор Бабурин пообещал проработать этот вопрос с юристами Законодательного собрания. Штаб также рекомендовал Заксобранию разработать памятку-инструкцию для общественных организаций, решивших получить статус юридического лица, и разместить ее на сайте областного парламента. Впрочем, повестку первого заседания штаба определил День Победы, до которого осталось менее недели. Участники заседания познакомились с деятельностью регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», председатель областного отделения Российского Красного Креста Лариса Пахомова рассказала о том, какую помощь сейчас оказывают волонтеры этой организации ветераном Великой Отечественной. На заседании штаба также были обсужден план мероприятий областного молодежного парламента, приуроченных к празднованию Дня Победы. В следующий раз штаб, видимо, соберется летом. В Калужской области сейчас насчитывается около 200 волонтерских организаций. Они объединяют около пяти тысяч человек.