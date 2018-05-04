Работники Металлоинвеста поздравят ветеранов с Днем Победы

«Мы чтим подвиг соотечественников, защитивших нашу Землю от самой страшной угрозы в истории. Каждый из нас благодарен поколению дедов и прадедов, в смертельной схватке отстоявших свободу нашей Родины и освободивших мир от фашизма, — подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев , адресуя ветеранам и сотрудникам Компании поздравления с праздником и пожелания мира, здоровья и добра.

На празднование Дня Победы в Железногорске и на Михайловском ГОКе Металлоинвест направил 1,8 млн рублей. На эти средства будет оказана адресная помощь ветеранам, проведены торжественные мероприятия, выполнен ремонт подшефных памятников.

К празднику 14 фронтовиков — бывших работников Михайловского ГОКа, получат от Компании денежные выплаты и продуктовые наборы с праздничной открыткой. Единовременную материальную помощь получат также 163 труженика тыла, 43 бывших малолетних узника концлагерей и житель блокадного Ленинграда

К Дню Победы Металлоинвест украсил улицы города портретами участников войны — родственников работников Михайловского ГОКа. Кроме того, по многолетней традиции в канун праздника в Железногорске состоится открытие обновленной Галереи Славы, на которой размещены 30 портретов горняков-первопроходцев.

Ежегодно при поддержке компании «Металлоинвест» в Железногорске проходят спортивные мероприятия в честь Дня Победы. С 3 по 6 мая состоится Международный юношеский турнир по футболу, посвященный памятной дате.7 мая спортсмены всех возрастов примут участие в легкоатлетической эстафете. Пробежав по улицам города, железногорцы почтут память героев, воевавших за Родину.

В преддверии праздника в Курске будут подведены итоги ежегодного областного журналистского конкурса на военно-патриотическую тему имени Константина Воробьева . Соучредителем конкурса является Металлоинвест. Лауреаты получат дипломы и премии Компании.

Праздничные мероприятия при поддержке Компании проходят и в других городах присутствия Металлоинвеста. На ОЭМК дополнительно к выплатам и памятным подаркам для ветеранов Великой Отечественной организовано медицинское обследование на дому. Гостей праздничного мероприятия в селе

Обуховка ждут митинг-концерт, фотовыставка под открытым небом, фейерверк и «фронтовая каша».

Бесплатной «солдатской» каши, приготовленной поварами ООО «ЛебГОК-комбинат питания» можно будет попробовать и в Губкине на праздничном митинге. На средства компании «Металлоинвест» к Дню Победы здесь проведены ремонт и благоустройство памятника героям.

Череду праздничных событий в Новотроицке откроет концертная программа для ветеранов комбината во Дворце металлургов. Накануне 9 мая на центральной проходной комбината состоится торжественное шествие и митинг с возложением цветов к Вечному огню Мемориала Славы.

На протяжении нескольких лет Металлоинвест проводит в городах присутствия акцию «Георгиевская ленточка». Этот священный символ вручается участникам праздничных мероприятий, жителям городов в память о Великой Победе. В этом году на средства Компании было приобретено 9 тысяч ленточек.

В День Победы работники предприятий Металлоинвеста присоединятся к шествию Бессмертного полка. С гордостью и честью они пронесут портреты воевавших родных по главным улицам своих городов: Губкина, Железногорска, Старого Оскола и Новотроицка.