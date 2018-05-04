В Советске запустили фонтаны

Майским вечером многотысячная толпа горожан и гостей Советска собралась у ворот в центральный парк. Громкая музыка, аниматоры — здесь состоялся торжественный запуск светодинамического фонтана. Он единственный в России , его построили еще в декабре. И запустили с наступлением сезона.

Особенность конструкции данного фонтана в том, что чаша и ограждение отсутствуют, его механизм скрыт под металлической решёткой. Водные струи забили внезапно прямо из-под ног, вызвав полный восторг и действительно фонтан эмоций. Ребятня и взрослые открыли купальный сезон.

Бывшая учительница Элла Борисовна с подругой облюбовали одну из 18 установленных скамеек. Женщины уверяют, у освежающей воды пожилым советчанам и гостям города будет легче переносить летнюю жару.

Элла Мачехина, жительница Советска:

— И я даже узнала, что у нас в Советске будет ещё один фонтан, третий, и он будет музыкальный!

Но если этот фонтан у парка долгожданный подарок, то второй, на глади городского озера, стал для советчан настоящим сюрпризом. Фонтан на воде установили на днях, в рекордные сроки настроили сложную механику. На торжественное открытие собрались сотни горожан, под аплодисменты его струи забили прямо из воды на высоту 10 метров и по 6 метров в стороны. Чтобы конструкцию не сносило течением, его удерживают на волнах три якоря по 30 кг каждый.

— Сейчас идёт очистка реки Тильжа, а когда работы будут завершены, то сам фонтан сдвинется напротив ЗАГСа. И молодые, заключившие брачный союз, стали мужем и женой, выйдя на променад, будут любоваться этой красотой.

Водный фонтан получил название Вдохновение. Эффектнее всего он смотрится в темное время суток, подсветка всех цветов радуги будет включена с 8 до 11 часов вечера.