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Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря
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Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Иерусалим. Израиль. Невидимые буквы нашли на свитках Мертвого моря. Как сообщает телеканал «360°», это удалось сделать ученым NASA, использовавшим для изучения манускриптов новые технологии.
Каким алфавитом нанесены буквы и какие слова они передают — не уточняется.
Свитки Мертвого моря стали известны ученым в конце 1940-х годов. Их оставили в пещерах Кумрана члены религиозной общины, существовавшей на рубеже новой эры.
По ряду признаков кумранитов сближают с последователями древнееврейской секты ессеев. В то же время многое в их идеях и способе организации общины вызывает ассоциации с ранними христианами.
В свитках содержатся отрывки из религиозных текстов и устав общины, они написаны на диалектах иврита и арамейском (древнесирийском) языке.
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