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В Сочи от удара током в сельском доме культуры погиб ребенок
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В Сочи от удара током в сельском доме культуры погиб ребенок 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. В Сочи из-за гибели девочки, которая, играя, забралась под пол местного дома культуры и получила удар током, возбудили уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.
"Установлено, что 2 мая 2018 года малолетняя девочка, играя, забралась в пространство, образованное полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу отопления, ребенок получил электротравму, в результате чего скончался", — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Солохаул, входящем в состав Сочи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы).
По данным пресс-службы, на данный момент известно, что в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос. Сейчас проверяется его исправность, устанавливаются те, кто несет ответственность за монтаж и эксплуатацию оборудования.
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