В Сочи от удара током в сельском доме культуры погиб ребенок

"Установлено, что 2 мая 2018 года малолетняя девочка, играя, забралась в пространство, образованное полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу отопления, ребенок получил электротравму, в результате чего скончался", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Солохаул, входящем в состав Сочи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы).

По данным пресс-службы, на данный момент известно, что в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос. Сейчас проверяется его исправность, устанавливаются те, кто несет ответственность за монтаж и эксплуатацию оборудования.