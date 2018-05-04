Девочка погибла от удара током в сельском Доме культуры в Сочи 

Маленький ребенок получил смертельную электротравму в Лазаревском районе Сочи. Девочка, играя, забралась в пространство между полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу с водой, она получила удар током, в результате чего скончалась. По предварительным данным, причиной трагедии стал неисправный электрический насос — он был вмонтирован в систему отопления. Об этом пишет «Интерфакс». По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи выясняют, кто из должностных лиц несет ответственность за установку и эксплуатацию насоса.