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Девочка погибла от удара током в сельском Доме культуры в Сочи
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Девочка погибла от удара током в сельском Доме культуры в Сочи 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Сочи Экспресс
Маленький ребенок получил смертельную электротравму в Лазаревском районе Сочи. Девочка, играя, забралась в пространство между полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу с водой, она получила удар током, в результате чего скончалась. По предварительным данным, причиной трагедии стал неисправный электрический насос — он был вмонтирован в систему отопления. Об этом пишет «Интерфакс». По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи выясняют, кто из должностных лиц несет ответственность за установку и эксплуатацию насоса.
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