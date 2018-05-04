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Бывший глава Волгореченска займется обогащением Костромской области
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Бывший глава Волгореченска займется обогащением Костромской области 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
Заместитель губернатора Юрий Маков теперь будет курировать региональную инвестиционную политику, развитие промышленности, информационных технологий и связи. Такое распоряжение подписал глава региона, сообщает пресс-служба губернатора. Раньше этими вопросами занимался Павел Алексеев, но он уволился.
Юрий Маков раньше был главой Волгореченска. С 2015 в должности заместителя костромского губернатора он представлял регион при Правительстве Российской Федерации. Взаимодействовал с Государственной Думой и Советом Федерации.
Юрий Вениаминович имеет большой опыт работы в крупных промышленных компаниях, а также на муниципальной и государственной службе. Хочу напомнить, что область входит в ТОП-20 регионов национального инвестиционного рейтинга субъектов Росссийской Федерации. Мы провели большую работу по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Но этот потенциал развития не был использован в полной мере. Полученных результатов крайне недостаточно. Поэтому основная задача, которую необходимо решить Юрию Вениаминовичу в новом статусе — это наверстать упущенные возможности. В течение года увеличить инвестиционные вложения в экономику Костромской области минимум в 1,5-2 раза, сохранив при этом динамику на последующие годы, — отметил губернатор Сергей СИТНИКОВ.
В первую очередь глава региона попросил улучшить качество работы сети офисов МФЦ в Костроме и области.
Люди должны получать госуслуги без очередей, в комфортных условиях и в установленные сроки. Надеюсь, что все поставленные перед Вами задачи выполните с успехом, — обратился он к Юрию Макову.
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