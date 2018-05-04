Lyft расширяет свою бесплатную программу Relief Rides

В прошлом году после урагана Харви в Хьюстоне американская компания запустила специальную программу Relief Rides, затрагивающую людей, пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Теперь же Lyft решил выделить дополнительные 1,5 миллиона долларов на модернизацию сервиса, чтобы предоставить ветеранам, малообеспеченным семьям, гражданам, ищущим работу, направляющимся на собеседования или в медицинские учреждения доступ к совместным поездкам.

Первоначально идея заключалась в предоставлении возможности пострадавшим в какой-то катастрофе в максимально сжатые сроки достигнуть специального убежища. Lyft обеспечивал поездки в эвакуационные центры во время пожаров в Калифорнии и после массовой стрельбы в Лас-Вегасе.

Компания пока не планирует останавливаться на достигнутом и в будущем будет расширять свои программы. Такой сервис во многом переплетается с услугами Uber, которые позволили завоевать доверие во многих городах. Напоминаем, недавно Uber была подвергнута расследованию в связи с аварией, которую спровоцировал автомобиль, находящийся под управлением автономных технологий.