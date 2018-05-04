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Депутаты уточнят ответственность для бухгалтеров госсектора
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Депутаты уточнят ответственность для бухгалтеров госсектора 

Время бухгалтера 56 минут назад
В Госдуму поступил законопроект, предлагающий уточнить ответственность за нарушения, допущенные при подготовке бухотчетности. Ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ авторы инициативы предлагают отменить, а вместо нее санкции за нарушения порядка при составлении отчетности для компаний госсекторы планируют включить в новую редакцию ст. 15.15.6 КоАП РФ.
В ней, например, могут ввести штрафы для должностных лиц за:
нарушение сроков подачи отчетности или ее непредоставление. Размер штрафа может составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб; предоставление искаженной отчетности, причем за незначительные искажения можно отделаться предупреждением или штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб., за существенные размер санкций вырастет, и штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а за грубые нарушения придется уплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб. ; нарушение порядка формирования и представления сводной отчетности. За подобную ошибку придется уплатить 10 тыс. руб. штрафа.
За повторные нарушения штрафы повысят еще больше. Также авторы инициативы планируют определить, что же значит «незначительное», «значительное» и «грубое» искажение показателей.
Однако законопроект предусматривает и возможности не платить штрафы: от ответственности можно будет уйти, подав уточненные расчеты и заплатив все причитающиеся налоги и пени, либо исправив ошибки до утверждения отчетности. Также планируется дополнить КоАП РФ новыми статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка учета бюджетных средств. Штраф за это составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
Авторы инициативы предлагают расширить список лиц, обладающих полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях. В перечень планируется включить руководителей территориальных надзорных органов и их замов.
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