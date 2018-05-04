5 главных звездных «грехов» в Instagram

Слишком навязчивая реклама

Обладательница одного из самых популярных Instagram-аккаунтов в России актриса и телеведущая Настасья Самбурская — лакомый кусочек для рекламодателей. Настасья, конечно, не брезгует такой подработкой: чуть ли не каждая вторая фотография на ее странице — это оплаченный пост. А еще она славится своим черным юмором.

Недавно эти две ее любви сошлись воедино. Самбурская опубликовала свою фотографию с больничной койки, и многие фанаты уже было поверили в реальность увечий актрисы, но в описании красовалась ссылка на браслетик и количество сочувствующих резко уменьшилось. «В любой непонятной ситуации — рекламируй», — заключили подписчики звезды.

Много, много, мноооого сториз

Вы не знаете слово «много», если не сталкивались с историями Ольги Бузовой (за несколько дней подготовки этого материала автором было просмотрено столько ее сториз, что он требует дополнительный выходной для морального восстановления).

Кажется, сервис сам не готов к такому страстному желанию делиться моментами своей жизни и в интерфейсе уже не хватает места для всех фото и видео. Но фанатам певицы, светской львицы, создателя криптовалюты (мы уже запутались во всех сферах деятельности, где успела проявить себя Ольга) нравится такое обилие подробностей личной жизни. Ее Instagram-stories в 2017 году были признаны самыми популярными в российском сегменте интернета. Правда, чтобы успевать смотреть их все, в сутках нужен 25-й час, а то и 26-й.

Аккаунты для животных

Мы считаем, что это самый миленький из всех грехов, и ничего не имеем против, хотя тренд уже безнадежно устарел. Но этим до сих пор не перестали увлекаться даже Карл Лагерфельд и Кайли Дженнер — они с удовольствием продолжают вести страницы своих котов и псов.

Джульетта Сюткина (собака породы бишон фризе Валерия Сюткина ), конечно, не так популярна, как ее заграничные коллеги и доход своему хозяину пока не приносит, но подписчиков уверенно набирает. Мы и сами иногда не прочь посмотреть, как путешествует собачка той или иной звезды, а еще поглазеть на кошачьи гардеробы и оценить спа-процедуры для зверей… но только иногда. Любой тренд интересен только первое время после его появления, и тут такая же история.

Накрутка подписчиков

Поклонники очень пристально следят за страницами знаменитостей и быстро вычисляют реальное количество подписчиков и «мертвые души». В накрутке фолловеров обвиняли многих, в том числе Ольгу Бузову и Настасью Самбурскую (они сегодня просто главные героини нашего топа). Cервисы, которые наращивают число читателей аккаунта действуют так: сначала они резко, на несколько десятков тысяч увеличивают, а после окончания срока действия на столько же уменьшают количество подписчиков. Поэтому если внимательно следить за цифрами в шапке профиля, можно заметить подвох и часто для того, чтобы оправдать такие «перебежки», звезды устраивают конкурсы и розыгрыши.

Странные селфи

Для всех Instagram-блогеров селфи — это искусство. На одну фотографию у них уходит несколько часов подготовки и обработки. Но об этом знают далеко не все наши звезды и заливают на свои страницы совсем странные изображения. Иногда кажется, что их телефон сам понажимал каких-то кнопок в кармане и выставил на всеобщее обозрение это…