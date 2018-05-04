Из-за трех кусочков сыра тюменец стал угрожать пистолетом сотруднице базы отдыха 

На базе отдыха «Волна», которая находится на улице Ермака на Мысу, второго мая тюменец угрожал пистолетом одной из сотрудниц. Всё началось, по словам управляющей, из-за трёх кусочков сыра. Мужчина с дамой сидели в кафе на территории развлекательного комплекса. Через какое-то время они оделись, оставив на столе пиво, три кусочка сыра, и ушли. Бармен, подумав, что посетили ушли насовсем, стал прибрать за ними. Но неожиданно мужчина с женщиной вернулись обратно, устроив настоящий скандал. — Наше кафе работает по системе фастфуда — столы убираются, когда посетители уходят. Иногда, правда, мы разрешаем людям выходить ненадолго, оставляя столик нетронутым. В тот раз было так: пришли мужчина и женщина. Они пили пиво и ели сыр. Мужчина вел себя вызывающе. Через какое -то время, сказав несколько нецензурных слов бармену, мужчина со своей спутницей ушли. Бармен, как и полагается, стал убирать столик за ними. Успел унести только сыр. Тут вернулись посетители и стали ругаться с барменом. Узнав о конфликте, я решила урегулировать ситуацию. Но наш гость стал оскорблять и меня. В итоге я вышла на лестницу около кафе, чтобы позвать охрану. Мы говорили с охранником, после чего тот мужчина вышел и толкнул его. Охранник упал, а я побежала. Добежала до пожарного выхода, где был второй охранник. Он держал двери, а посетитель кафе пытался к нам ворваться. Потом в этом месте собрались все наши охранники, этот посетитель достал пистолет. Никто из сотрудников не рисковал его скручивать, потому что не знали, огнестрельное ли у него в руках оружие. Но одному из охранников мужчина всё-таки доверился и отошёл с ним в сторону. В это время мои коллеги нажали на кнопку, и в скором времени сюда приехали сотрудники Росгвардии. Они увезли посетителя в полицейский отдел, — рассказала корреспонденту 72.ru Алёна, та самая сотрудница базы отдыха.
— Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел полиции. Им оказался безработный 32-летний тюменец. Мужчина был недоволен обслуживанием. Не сумев устно решить конфликт, злоумышленник достал травматический пистолет, направил его на управляющую и стал ей угрожать убийством. Опасаясь за жизнь женщины, коллеги позвонили в полицию, — пояснили в пресс-службе областного УМВД. По факту угрозы убийством полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине, который устроил дебош на базе отдыха, грозит до двух лет лишения свободы.