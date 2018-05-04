Источник: главе департамента Росприроднадзора по СЗФО Олегу Жигилею грозит отставка

Как сообщил «ФедералПресс» знакомый с ситуацией источник, речь об отставке Олега Жигилея, который занял должность в 2009 году, в 2008–2009 годах был замом и руководителем управления Росприроднадзора по Ленобласти , а ранее с 1995 года работал в администрации Выборгского района области, идет из-за многочисленных пробелов в работе департамента ведомства по СЗФО.

СМИ неоднократно писали о бездействии чиновников: полигоны твердых бытовых отходов не рекультивируются, игнорируются захваты береговой линии и нарушения природоохранного законодательства. Накануне ряд изданий сообщили, что прокуратура готовит представление на имя Жигилея.

Напомним, что после инаугурации президента по закону кабмин в полном составе подает в отставку. Пока неясно, кто займет пост министра природных ресурсов и экологии РФ , который назначает руководителя Росприроднадзора, а тот в свою очередь выбирает подчиненных в регионах. Как стало известно от источника «ФедералПресс» , департамент Росприроднадзора в СЗФО давно числится в проблемных. «О его недоработках хорошо знают в Москве , поэтому сейчас ожидается смена руководства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Жигилей — ставленник Владимира Кириллова , который в 2008 году был назначен руководителем всего Роспотребнадзора . Как бывший пограничник Кириллов стал сначала главой Выборгского района, потом вице-губернатором Ленобласти, затем возглавил Росприроднадзор, а в итоге в настоящее время занимается образованием и культурой в администарции Петербурге — отдельная история, учитывая, что СМИ упоминали Кириллова в связи с уголовными делами и нарушениях природоохранного законодательства. «Олег Николаевич (Жигилей) — четко человек Кириллова. Был при нем на всех должностях, хотя абсолютно некомпетентен в вопросах экологии, зато предельно предан Владимиру Кириллову», — добавил собеседник агентства.

В пользу возможной отставки Жигилея говорит и назревающий скандал на полигоне «Красный Бор» под Петербургом, которым интересуются правоохранительные органы . Как сообщил «ФедералПресс» источник в МВД, на обезвреживание отходов первого класса (самые опасные отходы) на полигоне были потрачено несколько десятков миллионов рублей, но при этом проделана совершенно бесполезная работа.

«Красный бор» известен тем, что последние несколько лет администрация города придумывает бесполезные способы, как обезвредить отходы первого класса, — рассказал «ФедерлПресс» Олег Митволь , бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, ныне лидер движения «Зеленая альтернатива». — Два года назад их накрыли фанерой за бюджетные деньги. А в прошлом году десятки миллионов рублей потратили на то, чтобы засыпать мелом, в следующем году, наверное, пригласят священника для освящения. Для обезвреживания отходов первого класса надо ставить современное оборудование, и только после обезвреживания вывозить на специализированный полигон для размещения, а так — это выплевывать в воздух бюджетные деньги».

По некоторым оценкам, три открытых котлована в Красном Бору с кислотами и щелочами вообще не обезвреживаются, поскольку в местном Роспотребнадзоре уверены — эти соединения сами нейтрализуют друг друга в скором времени. Однако последние пробы показали, что сочетание кислот и щелочей неравномерное, по сути, там находится чистая кислота. Котлованы открыты, поэтому при шторме или даже сильном дожде все это может выйти в окружающую среду.

Не исключено, что руководителю Росприроднадзора по Северо-Западу уже известно, что в скором времени эти проблемы будет решать уже другой человек. Единственное направление, где ведомство активно сейчас работает — запреты строительства, вывоза грунта и так далее. Правда, часто чиновники ведомства выдают разрешения на работы тем же самым организациям, у которых их отозвали, естественно, речь идет об устранении нарушений.