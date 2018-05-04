Синхротрон в Новосибирске начнут строить в 2019 году

НОВОСИБИРСК , 4 мая. / ТАСС /. Мощный источник синхротронного излучения в Новосибирске, проект которого поддержал президент РФ Владимир Путин , начнут строить в 2019 году и полностью закончат за пять лет, сообщил в пятницу ТАСС советник дирекции Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН , академик РАН Геннадий Кулипанов.

Источник синхротронного излучения на базе ИЯФ СО РАН в Новосибирске станет частью национального мегапректа ИССИ-4 в Курчатовском институте . Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов. Решение о строительстве синхротрона поддержал в начале 2018 года на совете по науке и образованию президент РФ. Проект оценивается в 40 млрд рублей: 20 млрд будет стоить сам источник и столько же — пользовательские станции.

"Синхротрон планируется начать строить в 2019 году, и через пять лет он [должен] быть готов. За пять лет он будет расширяться: сначала будет 10 каналов вывода и 10 станций, а потом 32 канала вывода и столько же станций — чтобы освоить излучение, нужно много времени", — сказал Кулипанов. Новый специализированный источник синхротронного излучения называется СКИФ.