Медведев поручил «Автодору» и Росавтодору определить участки для испытаний беспилотников

Санкт-Петербург. Кроме того, Медведев поручил начать испытания беспилотных автомобилей, а также подключенного и электрического транспорта на выбранных участках федеральных трасс до 30 ноября 2018 года. Из поручений следует, что часть испытаний может пройти на одном из участков платной скоростной трассы М-11 Москва

Поручения даны по итогам заседания президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию 24 апреля 2018 года.