Медведев поручил «Автодору» и Росавтодору определить участки для испытаний беспилотников 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил руководителю госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху и главе Федерального дорожного агентства Роману Старовойту определить пилотные участки для испытаний беспилотных автомобилей, а также подключенного и электрического транспорта к июлю 2018 года, говорится на сайте правительства.
Кроме того, Медведев поручил начать испытания беспилотных автомобилей, а также подключенного и электрического транспорта на выбранных участках федеральных трасс до 30 ноября 2018 года. Из поручений следует, что часть испытаний может пройти на одном из участков платной скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Поручения даны по итогам заседания президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию 24 апреля 2018 года.