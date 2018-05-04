В Ясеневе прошел конкурс «Палеонтологическая летопись России»

Исследования двух воспитанников Марии Диденко — руководителя Палеопрактикума для школьников, работающего на базе Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова, заняли призовые места на Втором открытом конкурсе проектных работ школьников «Палеонтологическая летопись России».

Мероприятие проводилось совместно с Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма.

Ребята зачитывали свои доклады в Конференц-зале Палеонтологического института им. А. А. Борисяка. Все выступавшие успешно прошли предварительные отборочные этапы. Школьники могли выполнять исследовательские работы по трем направлениям, касающимся либо истории Российской палеонтологии, либо эволюции экосистем или возникнувшим в результате нее минерально-сырьевым ресурсам.

Кроме исследований, учащимся предоставили возможность попробовать свои силы в создании экологических плакатов, которые можно было нарисовать красками или сделать с помощью компьютерной программы.

Ребята, проходящие Палеопрактикум, активно приняли участие во всех номинациях конкурса.

В итоге Виктория Лымарь получила сразу две награды. За работу по исследованию янтаря она награждена Дипломом первой степени, а за экологический плакат — Дипломом третьей степени.

Александр Угоренков сделал проект с очень необычным названием «Из России , через Гоби, к звездам». За проведенные исследования научных изысканий, оказавших влияние на создание литературных произведений ученого-палеонтолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова , он удостоен Диплома второй степени.

Лиза Ухина в этом году выбрала трудную тему, касающуюся крупных плотоядных динозавров, обитавших когда-то на территории нашей страны.

«Как-то познакомившись с доисторическими рептилиями, окаменевшие останки которых были найдены в Кировской области , я увлеклась этой темой. Стала изучать карнозавров, чьи кости удалось обнаружить ученым на берегу реки Вятки. Я начала систематизировать материал. Вначале получилось все очень поверхностно, а теперь я овладела научным языком и планирую в дальнейшем сделать серьезный проект, посвященный вымершим свыше 65 миллионов лет назад животным, обитавшим на территории европейской части нашей страны» — рассказала Лиза.

До этого первая исследовательская работа Лизы, посвященная раскопкам парейазавров Владимиром Амалицким, завоевала немало призовых мест на российских и международных конкурсах и была назвала Русским географическим обществом одной из лучших. Лиза планирует не останавливаться на достигнутом и более глубоко изучить вымерших ящеров Кировской области.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

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