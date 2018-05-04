Ещё
Донское правительство потратит 7,5 миллиона рублей на пиар выборов в Заксобрание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Донское правительство потратит 7,5 миллиона рублей на пиар выборов в Заксобрание 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Осенью в Ростовской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. На пиар выборов и размещение информации о них в СМИ из областной бюджета выделят кругленькую сумму. Максимальная цена двух контрактов, размещенных на сайте госзакупок, — 7 миллионов 555 тысяч рублей.
— Нужно разместить в Ростове и области шесть экранов для трансляции видеороликов: на Большой Садовой, проспектах Ворошиловском, Сиверса, Стачки, на площади Энергетиков и улице Портовой. Еще по одному экрану должно появиться в шести городах области: Батайске, Новочеркасске, Шахтах, Миллерово, Азове, Таганроге. Подготовить видеоролики тоже должен подрядчик. Записи должны транслироваться примерно раз в пять минут, — сказано в техзадании к первому контракту.
4,5 миллиона из 7,5 потратят на пиар по радио, ТВ, в прессе, интернет-СМИ и соцсетях. Деньги выделят из областного бюджета.
Заксобрание Ростовской области регулярно тратит крупные суммы на освещение своей деятельности. Например, в декабре на сайте госзакупок появились контракты для ТВ, радио и интернет-СМИ на сумму 38 миллионов рублей.
161.ru: последние новости
Что нас ждет в мае: курортный сбор, подросший МРОТ, усиленная безопасность к ЧМ-2018 На второй тестовый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут на бесплатных шаттлах Второй матч на «Ростов-Арене»: умираем от жары в шаттлах и нарезаем круги вокруг стадиона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем85
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море251
«За что они боролись, на то и напоролись»67
Москвич посадил во дворе розы и пожалел200
Москву ждет «второе пришествие»33
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение