Донское правительство потратит 7,5 миллиона рублей на пиар выборов в Заксобрание

Осенью в Ростовской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. На пиар выборов и размещение информации о них в СМИ из областной бюджета выделят кругленькую сумму. Максимальная цена двух контрактов, размещенных на сайте госзакупок, — 7 миллионов 555 тысяч рублей.

Азове, — Нужно разместить в Ростове и области шесть экранов для трансляции видеороликов: на Большой Садовой, проспектах Ворошиловском, Сиверса, Стачки, на площади Энергетиков и улице Портовой. Еще по одному экрану должно появиться в шести городах области: Батайске Новочеркасске , Шахтах, Миллерово Таганроге . Подготовить видеоролики тоже должен подрядчик. Записи должны транслироваться примерно раз в пять минут, — сказано в техзадании к первому контракту.

4,5 миллиона из 7,5 потратят на пиар по радио, ТВ, в прессе, интернет-СМИ и соцсетях. Деньги выделят из областного бюджета.

Заксобрание Ростовской области регулярно тратит крупные суммы на освещение своей деятельности. Например, в декабре на сайте госзакупок появились контракты для ТВ, радио и интернет-СМИ на сумму 38 миллионов рублей.