Аризона как территория…славян

4 мая в 21:00 на РЕН ТВ вас ждет сенсационное расследование.

Да-да, просто с ума можно сойти! Шутка ли — обнаружены сенсационные доказательства того, что американская Аризона — территория древних славян-ариев («Арья зона»).

Местные жители до сих пор строят дома из бревен, хотя в пустыне почти нет деревьев, носят косоворотки с русскими народными узорами и хранят в легендах образ своих славянских культурных корней.