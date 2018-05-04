Аризона как территория…славян 

4 мая в 21:00 на РЕН ТВ вас ждет сенсационное расследование.
Да-да, просто с ума можно сойти! Шутка ли — обнаружены сенсационные доказательства того, что американская Аризона — территория древних славян-ариев («Арья зона»).
Местные жители до сих пор строят дома из бревен, хотя в пустыне почти нет деревьев, носят косоворотки с русскими народными узорами и хранят в легендах образ своих славянских культурных корней.
Неужели далекие предки русских первыми открыли Америку? Насколько древней оказалась праславянская цивилизация? Какие тайны открыли тексты прошлых тысячелетий — индийские веды и найденные фрагменты утраченной «Голубиной книги»? И какое будущее уготовано России на самом деле? Узнайте в новом документальном проекте «Русь — начало начал. Тайны древних документов».