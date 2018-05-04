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Более трех гектаров земли выделено для создания комфортной среды в больнице Долгопрудного
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Более трех гектаров земли выделено для создания комфортной среды в больнице Долгопрудного 

360tv.ru 1 час назад
Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление земельного участка площадью 3,5 га для создания комфортной среды для пациентов Долгопрудненской центральной районной больницы.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев рассказал, что терапевтический и хирургический корпуса Центральной районной больницы Долгопрудного стоят рядом, но не имеют сообщения, что создает трудности для пациентов, которые ограничены в передвижении. Благодаря переданному участку администрация Долгопрудного сможет реализовать строительство перехода, который соединит два корпуса больницы к середине 2019 года в соответствии с государственной программой развития здравоохранения в Подмосковье на 2014–2020 годы.
Современная пешеходная галерея обеспечит новый уровень мобильности для медицинского персонала, комфорт для пациентов и посетителей больницы, которые смогут попасть из корпуса в корпус, не покидая здания больницы.
Правительство области поддерживает инициативы, направленные на помощь людям, создание комфорта и безопасности жизни. Передача земли — один из шагов в этой цепочке. Модернизация системы здравоохранения — одно из ведущих направлений, определенных правительством в качестве приоритетного. Оно включает в себя не только расширение мощностей, строительство новых объектов, приобретение оборудования, привлечение квалифицированных медицинских работников, но и модернизацию учреждений для обеспечения доступности и комфорта
— Андрей Аверкиев.
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