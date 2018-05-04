Десятки домов в Советском районе Воронежа останутся без воды

В части Советского района Воронежа отключат воду из-за аварийного состояния крупного магистрального водовода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение провести срочные работы на пришедших в негодность коммуникациях. В связи с этим будет отключено водоснабжение на части территории района:

В микрорайоне Придонской:

— многоквартирные дома:

ул. Силикатная 10, 12, 16, 18, 20, 15, 17, 19, 21, 23, 25;ул. Защитников Родины 1а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;ул. Мосина 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11;ул. Заполярная 1а, 7, 9;ул. Папова 10;ул. Киселева 1, 5, 17, 21;ул. 232 Стрелковой Дивизии 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43,45, 51;ул. 9 Января 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 214/ 14, 241/15.

— частный сектор:

ул. Крейзера, Мазлумова, Романтиков, Евдокима Огнева, Афанасьева, Геофизическая, пер. Заполярный, ул. Северцова.

В частном секторе микрорайоне Подклетное: ул. Арбатская, Весны, пер. Луговой, ул. Октября, Надежная, Большая, Петра Праслова, Дачная, Германа Титова , Светлая, Новоселов, Пригородная, Богатая, Красочная, пер. Коновкина, Приозерная, пер. 9 Января, ул. Черемушки, Счастливая, пер. Березки, пер. Верный, ул. Песочная, Мусихина, пер. Радужный.

Воду по указанным адресам отключат с 22:00 4 мая до 10:00 6 мая.

На время аварийных работ будет организован подвоз технической воды для жителей в следующие точки — мкр. Подклетное — ул. Арбатская к домам № 61 и 66, мкр. Придонской — ул. 232 Стрелковой дивизии к домам № 2-4, 11-13, 43-45, ул. Селикатная — №25, мкр. Новый — ул. 9 Января, № 241/1.