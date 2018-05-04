Молодогвардейцы раздали более 300 георгиевских ленточек жителям и гостям Реутова

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Реутове уже в первый день проведения акции «Георгиевская ленточка» раздали жителям свыше 300 символов Победы, сообщила Реутовскому информагентству в пятницу координатор партийного проекта «Историческая память» в муниципальном образовании Анна Бабалова.

«В эти весенние дни мы отдаем дань памяти тем, благодаря кому сегодня мы живем в свободной стране: советским воинам-освободителям. Стараемся вспомнить поименно каждого из 800 оставшихся в живых реутовских ветеранов. Накануне Дня Победы в Центральном городском парке и у Мемориала Славы наши активисты раздали свыше 300 георгиевских ленточек жителям и гостям Реутова», — сказала Бабалова.

Она добавила, что помимо георгиевских ленточек, активисты «Молодой Гвардии» вручали ветеранам специальные открытки с поздравлениями и приглашениями посетить городские праздничные мероприятия 9 мая.

По сведениям агентства, местные жители смогут получить георгиевские ленточки 8 мая в 16:00 и 9 мая в 13:00 в Центральном городском парке и у Мемориала Славы на улице Победы.