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Молодогвардейцы раздали более 300 георгиевских ленточек жителям и гостям Реутова
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Молодогвардейцы раздали более 300 георгиевских ленточек жителям и гостям Реутова 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Реутове уже в первый день проведения акции «Георгиевская ленточка» раздали жителям свыше 300 символов Победы, сообщила Реутовскому информагентству в пятницу координатор партийного проекта «Историческая память» в муниципальном образовании Анна Бабалова.
«В эти весенние дни мы отдаем дань памяти тем, благодаря кому сегодня мы живем в свободной стране: советским воинам-освободителям. Стараемся вспомнить поименно каждого из 800 оставшихся в живых реутовских ветеранов. Накануне Дня Победы в Центральном городском парке и у Мемориала Славы наши активисты раздали свыше 300 георгиевских ленточек жителям и гостям Реутова», — сказала Бабалова.
Она добавила, что помимо георгиевских ленточек, активисты «Молодой Гвардии» вручали ветеранам специальные открытки с поздравлениями и приглашениями посетить городские праздничные мероприятия 9 мая.
По сведениям агентства, местные жители смогут получить георгиевские ленточки 8 мая в 16:00 и 9 мая в 13:00 в Центральном городском парке и у Мемориала Славы на улице Победы.
Акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция переросла внутрироссийские масштабы и стала международной.
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