Бездомные собаки атакуют жителей левобережья

Прикормили…

Встревоженные жители района вблизи Телецентра не раз обращались в службу отлова собак, но куда там! Приезжают ловцы, а собак и нет, ищи их по всему району. Уличные псы словно чувствуют приближение брезентового фургона и прячутся. Ловцы уедут ни с чем, а к вечеру стая снова на месте — злобно лает на прохожих и не дает пройти по узкому тротуару.

«Мы уже работали с директором школы, и были результаты — двух собак изъяли. И вот буквально недавно ситуация опять повторилась, — рассказали «ВН» в диспетчерской Новосибирского центра по проблемам домашних животных. — Как выяснилось, на стройке на ул. Серафимовича охранники прикармливают собак, ночью они спят на территории стройки, а днем бегают по окраинам. Охранники оказывают препятствие сотрудникам при отлове собак». Да, собаки не выглядят худыми и изможденными, но, к сожалению, и сытые собаки могут быть агрессивны и очень опасны. Например, в доме на Вертковской находится Всероссийское общество слепых, которые приходят туда с собаками-поводырями. Дикие псины кидаются на поводырей, норовят вцепиться в шею. Что могут сделать незрячие, как им защитить свои «глаза»?

Ловец, с которым мне удалось пообщаться, рассказал: чаще всего стаи возникают на стройках или в промзонах. Самые излюбленные районы стай — Первомайка, Калининский, Дзержинский и весь левый берег. В день «улов» охотника на собак составляет 1-2 особи, поймать их бывает непросто. Сотрудник городского центра по проблемам домашних животных вспоминает: был случай в Заельцовском районе, когда женщина, уходя на работу, просто выпускала свою собаку на самовыгул до вечера, что ж ей дома сидеть, скучать. Таких, казалось бы, домашних собак по жалобам новосибирцев тоже отлавливают, привозят в приют на ул. Русской. Тех, кому повезет, отдают старым или новым хозяевам. Агрессивных и больных умерщвляют инъекционно.

Прячут собак

На шее одного пса из стаи на Вертковской болтается грязный брезентовый ремешок, некое подобие ошейника. Сотрудники службы по отлову поясняют: этот аксессуар вовсе не означает, что она домашняя, зоозащитники таким образом пытаются бездомных собак защитить. С зоозащитниками не во всем согласны жители. «Эта стая, видимо, считает, что вся близлежащая территория принадлежит ей. Вы заметили, что у нас здесь нет ни одной кошки? Как думаете, почему? — спрашивает жительница одного из трехэтажных домов по Римского-Корсакова Алена Павловна. — Это незабываемые ощущения — когда идешь по улице с двухлетним ребенком на руках, стараясь сохранять самообладание и не побежать, потому что тогда все, кранты. А тебя с разных сторон окружают 4-5 собачек, утробно рыча, бросаясь сзади и заливаясь лаем. Собак мне, конечно, жаль, но детей мне все же жаль больше».

Приехавшие по вызову сотрудники службы отлова бездомных собак хвостатых террористов не обнаружили, но клятвенно пообещали вернуться. Однако гарантий того, что строители и другие «сердобольные» жители не начнут прикармливать новую стаю, нет.

Если вы столкнулись с агрессивной собакой:

Сохраняйте спокойствие. Животные чувствуют страх, и он вызывает у них еще большую агрессию.

Не поворачивайтесь к собаке боком или спиной. Замрите, не пытайтесь убежать.

Если на вас бежит собака, но расстояние еще большое, резко нагнитесь и сделайте вид, будто поднимаете с земли булыжник и кидаете его.

Еще один способ — громко и уверенно крикнуть «фу!».

Если на вас все же напали:

Сохраняйте равновесие. Не дайте псу сбить вас на землю.

Попробуйте попасть собаке в нос — это болевая точка у животного.