Руководителя конного клуба будут судить за гибель двух человек под обрушившейся крышей

В Новосибирский областной суд передали уголовное дело 48-летнего Игоря Воротникова , руководившего конным клубом «Аллюр» — в начале прошлого года у клуба обрушилась крыша, в результате чего погибли два человека. «19 января 2017 в дневное время при проведении тренировки по конному спорту произошло обрушение крыши крытого манежа, не отвечающего требованиям безопасности, где в тот момент находились работники и клиенты конного клуба. В результате обрушения погиб 45-летний тренер и 15-летняя несовершеннолетняя», — напоминает следственное управление СК РФ по НСО. Расследование дела завершилось в январе 2018 года. Обвинительной заключение сегодня, 4 мая утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин , сообщили в областной прокуратуре. Предпринимателя обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).