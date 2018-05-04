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Руководителя конного клуба будут судить за гибель двух человек под обрушившейся крышей
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Руководителя конного клуба будут судить за гибель двух человек под обрушившейся крышей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирский областной суд передали уголовное дело 48-летнего Игоря Воротникова, руководившего конным клубом «Аллюр» — в начале прошлого года у клуба обрушилась крыша, в результате чего погибли два человека.
«19 января 2017 в дневное время при проведении тренировки по конному спорту произошло обрушение крыши крытого манежа, не отвечающего требованиям безопасности, где в тот момент находились работники и клиенты конного клуба. В результате обрушения погиб 45-летний тренер и 15-летняя несовершеннолетняя», — напоминает следственное управление СК РФ по НСО.
Расследование дела завершилось в январе 2018 года. Обвинительной заключение сегодня, 4 мая утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин, сообщили в областной прокуратуре.
Предпринимателя обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).
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