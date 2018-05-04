Ковры первоцветов: в уфимском ботаническом саду распустились подснежники

В столице республики горожане наконец почувствовали дыхание весны. В лесах и посадках города расцвели долгожданные подснежники. Нежные белоснежные цветы покрыли едва зеленеющие поляны. Журналисты Ufa1 посетили ботанический сад, чтобы поприветствовать запоздалый символ весны. Из земли сквозь сухую прошлогоднюю листву уже пробиваются первые зеленые растения. Среди этих островков жизни и распустились крошечные бутоны белоснежных первоцветов. В редких лучах белого весеннего солнца крошечные тычинки напоминают золотые нити.

«Белянки» тянутся к небу, чтобы впитать в себя долгожданное тепло. После зимней спячки погреться выбираются и насекомые.

Багровые божьи коровки с крошечными черными горошинами на спинках покоряют первые в новом году вершины. Букашки взбираются вверх по стеблю подснежника, что получить свою порцию весеннего солнца.

Проснулись и пчелы. Они садятся на белоснежные бутоны, чтобы отведать сладкий нектар лесного первоцвета. Скоро трудолюбивые работницы займутся сладким делом: будут делать мед.

Подснежники по праву называют вестниками приближающейся весны. Они высовывают головки из-под снега, как только солнце начинает пригревать. Чаще всего это случается в апреле. Даже в сказке «12 месяцев» брат Апрель помог девочке с подснежниками.

Но нынче из-за холодов подснежники стали майскими. Горожане с нетерпением ждали появления красивых цветов.

По научному цветы называют анемоны. Порой они достигают 20 сантиметров в высоту. На полянах подснежники завораживают красотой, а вот в букетах смотрятся невзрачно. Поэтому защитники природы просят уфимцев не рвать прекрасные цветы, а любоваться живыми и благоухающими растениями.