Воронежцы смогут присоединиться к всероссийскому велопараду

20 мая горожан приглашают присоединиться к «Воронежскому велопараду».

Велосипедисты проедут 10,5 км маршрута по центральным улицам города — от ДС «Юбилейный» до СОК «Олимпик». Колонна стартует из центра в 12:00.

Велопарады пройдут по всей стране. Предложение ввести единый день велопарадов было озвучено на селекторном совещании Министерства транспорта РФ в сентябре 2015 года куратором проекта Let s bike it! и советником замминистра транспорта РФ на общественных началах Владимиром Кумовым с целью оказать содействие велоорганизациям в получении согласований перекрытия улиц для проведения велопарадов. В большинстве городов России получить такие согласования раньше было почти невозможно. В Минтрансе предложение поддержали.

Было принято решение установить в качестве единого дня проведения велопарада в России последнее воскресенье мая. Но в этом году дата выпадает на 27 мая, и из-за подготовки к Чемпионату мира по футболу в ряде городов велопарады проведут 20 мая.