Нобелевскую премию по литературе в этом году вручать не будут 

Нобелевские премии по литературе за 2018-2019 годы будут вручены в следующем году.
Шведская академия заявила о своем решении не вручать премию в этом году. В 2019 году она вручит две награды — за этот и за будущий годы, передает РИА Новости.
Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса.
Кризис начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой.