Нобелевскую премию по литературе в этом году вручать не будут

Нобелевские премии по литературе за 2018-2019 годы будут вручены в следующем году.

Шведская академия заявила о своем решении не вручать премию в этом году. В 2019 году она вручит две награды — за этот и за будущий годы, передает РИА Новости

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса.