РЖД из-за предупреждения ФАС снизили до 1% ряд скидок на перевозки нефтепродуктов

РЖД продлили на 2018 год скидки от 1% до 50% к тарифам на перевозки нефтяных грузов. Речь идет о понижающих коэффициентах на перевозки нефтепродуктов, а также стабильного газового бензина, дистиллятов газового конденсата и конденсата газового (конденсат из природного газа) в цистернах для нефти и нефтепродуктов со станций российских железных дорог. Размер скидки зависел от станции отправления груза.

"О выравнивании уровня железнодорожных тарифов на перевозки нефтепродуктов со станций Богашево, Томск-1 и Асино Западно-Сибирской железной дороги в соответствии с предупреждением регулирующего органа (ФАС России). … Внести изменения, … заменив: понижающий коэффициент 0,700 в строке «Томск1 ЗСБ» на понижающий коэффициент 0,990; понижающий коэффициент 0,600 в строке «Асино ЗСБ» на понижающий коэффициент 0,990", — говорится в опубликованных в пятницу решениях правления.

Указанные изменения вступают в силу через 30 дней с момента опубликования и действуют по 31 декабря 2018 года включительно. Ранее скидка со станции Томск-1 составляла 30% к тарифу, Асино — 40%.