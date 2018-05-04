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РЖД из-за предупреждения ФАС снизили до 1% ряд скидок на перевозки нефтепродуктов
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РЖД из-за предупреждения ФАС снизили до 1% ряд скидок на перевозки нефтепродуктов 

Прайм 1 час назад
РЖД в связи с предупреждением Федеральной антимонопольной службы России уменьшили до 1% скидки к тарифу на перевозки нефтепродуктов с двух станций, следует из решений правления компании, опубликованных в корпоративный газете «Гудок».
РЖД продлили на 2018 год скидки от 1% до 50% к тарифам на перевозки нефтяных грузов. Речь идет о понижающих коэффициентах на перевозки нефтепродуктов, а также стабильного газового бензина, дистиллятов газового конденсата и конденсата газового (конденсат из природного газа) в цистернах для нефти и нефтепродуктов со станций российских железных дорог. Размер скидки зависел от станции отправления груза.
"О выравнивании уровня железнодорожных тарифов на перевозки нефтепродуктов со станций Богашево, Томск-1 и Асино Западно-Сибирской железной дороги в соответствии с предупреждением регулирующего органа (ФАС России). … Внести изменения, … заменив: понижающий коэффициент 0,700 в строке «Томск1 ЗСБ» на понижающий коэффициент 0,990; понижающий коэффициент 0,600 в строке «Асино ЗСБ» на понижающий коэффициент 0,990", — говорится в опубликованных в пятницу решениях правления.
Указанные изменения вступают в силу через 30 дней с момента опубликования и действуют по 31 декабря 2018 года включительно. Ранее скидка со станции Томск-1 составляла 30% к тарифу, Асино — 40%.
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