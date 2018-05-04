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Выявлена схема проведения азартных игр в Нижнем Новгороде
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Выявлена схема проведения азартных игр в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
5 граждан осуждены за незаконное проведение азартных игр в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.
Деятельность осуществлялась в 2015-2016 на ул. Фильченкова в Канавинском районе. Пятеро подсудимых в возрасте от 18 до 30 лет установили игровое оборудование в помещении игорного клуба. Три девушки трудились операторами, мужчина выдавал деньги, а еще одна подсудимая занималась общим руководством.
Посетители зачисляли деньги через терминал оплаты. Им выдавался чек, а оператор включал выбранный аппарат и настраивал игру.
В случае выигрыша оператор через терминал вновь выдавал чек с указанием количества выигранных баллов. Посетитель выходил на улицу, где у здания, в котором располагалось игорное заведение, стоял автомобиль. В нем принимались чеки и происходила их обналичка.
Злоумышленников задержали в феврале 2016 года.
Троим подсудимым назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, одной подсудимой (которая признала вину) указанное наказание назначено условно. Еще одной подсудимой, дополнительно уличенной в хранении наркотиков, назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что 11 нижегородцев осудили за организацию азартных игр.
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