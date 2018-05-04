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Дом у метромоста в Омске будет достроен через суд
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Дом у метромоста в Омске будет достроен через суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники прокуратуры Кировского округа проверили соблюдение прав омичей, которые приобрели квартиры в жилом доме, расположенного по улице 3-я Енисейская. Как выяснилось, передать ключи дольщикам планировалось еще в октябре 2016 года, однако стройка до сих пор не завершена: «В этой связи прокуратура округа принимала меры прокурорского реагирования, застройщику вносились представления об устранении нарушений закона, однако нарушения до настоящего времени не устранены, жилой дом в эксплуатацию не введен», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
В итоге прокуратура направила иск в Кировский районный суд с требованием обязать застройщика завершить стройку и получить разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. В итоге суд полностью удовлетворил требования.
«После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — резюмировали в пресс-службе ведомства.
Фото: pixabay.com.
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