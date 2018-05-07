В Подмосковье приступили к ремонту дорог

"Работы по замене дорожного покрытия развернулись на территории 37 муниципальных образований. В настоящий момент работы проводятся на 89 участках региональных автодорог", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что наибольший объем работ выполняется в Дмитровском районе и городском округе Егорьевск , где ремонт идет на шести участках дорог, в Истре , Рузе, Пушкинском, Воскресенском и Сергиево-Посадском районах ремонтируется по четыре участка. Там дорожные службы уже ведут укладку нового асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, по всей области на 41 участке общей протяженностью 120 километров уже завершено устройство асфальтобетонного покрытия. На данных объектах предстоит нанести дорожную разметку, обустроить обочины и установить знаки.

rightВ сообщении указывается, что на участках с высокой интенсивностью движения ремонтные работы проводятся преимущественно в ночное время — чтобы не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию. Также работы не проводятся в пятницу, воскресенье и последний праздничный день после 14.00, в понедельник, субботу и первый праздничный день — до 14.00.

Ведомство предупреждает, что на участках с высокой интенсивностью движения возможны затруднения движения в связи с проведением ремонтных работ, приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Подмосковье в 2018 году планируется отремонтировать около 3 тысяч километров автодорог, в том числе на региональных автодорогах — свыше 1,8 тысячи километров.