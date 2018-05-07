Ещё
В Подмосковье приступили к ремонту дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье приступили к ремонту дорог 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ремонт дорог стартовал в Подмосковье, дорожное полотно заменят почти на 2 тысячах километрах региональных трасс, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
"Работы по замене дорожного покрытия развернулись на территории 37 муниципальных образований. В настоящий момент работы проводятся на 89 участках региональных автодорог", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что наибольший объем работ выполняется в Дмитровском районе и городском округе Егорьевск, где ремонт идет на шести участках дорог, в Истре, Рузе, Пушкинском, Воскресенском и Сергиево-Посадском районах ремонтируется по четыре участка. Там дорожные службы уже ведут укладку нового асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, по всей области на 41 участке общей протяженностью 120 километров уже завершено устройство асфальтобетонного покрытия. На данных объектах предстоит нанести дорожную разметку, обустроить обочины и установить знаки.
rightВ сообщении указывается, что на участках с высокой интенсивностью движения ремонтные работы проводятся преимущественно в ночное время — чтобы не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию. Также работы не проводятся в пятницу, воскресенье и последний праздничный день после 14.00, в понедельник, субботу и первый праздничный день — до 14.00.
Ведомство предупреждает, что на участках с высокой интенсивностью движения возможны затруднения движения в связи с проведением ремонтных работ, приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Подмосковье в 2018 году планируется отремонтировать около 3 тысяч километров автодорог, в том числе на региональных автодорогах — свыше 1,8 тысячи километров.
РИА Новости: последние новости
Глава AmCham рассказал об американских инвестициях в России Митинг сторонников Навального во Владивостоке прошел без происшествий В Португалии стартовал конкурс Евровидение
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей463
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой887
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы9
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение