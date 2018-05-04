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Около 11,5 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по ремонту медучреждений
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Около 11,5 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по ремонту медучреждений 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье завершилось голосование по ремонту и благоустройству медучреждений, в нем приняли участие почти 11,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
«Наибольшее количество голосов жители региона отдали за увеличение площади парковочных площадок, проведение отделочных работ в медучреждениях, а также за ремонт и утепление цоколя и фасада», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
По его словам, жители Подмосковья приняли активное участие в голосовании, которое проходило с 1 февраля по 30 апреля на портале «Добродел». Наибольшую активность проявили жители городских округов Кашира, Подольск, Ступино и Раменского района.
«Сейчас мы анализируем полученные результаты, все пожелания граждан будут учтены, после — мы сформируем перечень объектов для проведения работ по ремонту и устранению недоработок», — пояснил министр.
В рамках народного голосования жители также оставляли свои комментарии, прикрепляли фотографии обнаруженных недочетов. Такую обратную связь удалось получить более чем от 2,4 тысячи участников.
Всего в Московской области функционирует порядка 1,5 тысяч учреждений по оказанию медицинской помощи, около 600 из них необходим ремонт.
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