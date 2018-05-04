Около 11,5 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по ремонту медучреждений

Подмосковье завершилось голосование по ремонту и благоустройству медучреждений, в нем приняли участие почти 11,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Наибольшее количество голосов жители региона отдали за увеличение площади парковочных площадок, проведение отделочных работ в медучреждениях, а также за ремонт и утепление цоколя и фасада», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Подольск, По его словам, жители Подмосковья приняли активное участие в голосовании, которое проходило с 1 февраля по 30 апреля на портале «Добродел». Наибольшую активность проявили жители городских округов Кашира Ступино и Раменского района.

«Сейчас мы анализируем полученные результаты, все пожелания граждан будут учтены, после — мы сформируем перечень объектов для проведения работ по ремонту и устранению недоработок», — пояснил министр.

В рамках народного голосования жители также оставляли свои комментарии, прикрепляли фотографии обнаруженных недочетов. Такую обратную связь удалось получить более чем от 2,4 тысячи участников.

Всего в Московской области функционирует порядка 1,5 тысяч учреждений по оказанию медицинской помощи, около 600 из них необходим ремонт.